Сало, бананы и сливочное масло: почему их любят кардиологи?

Картошка

Диетологи все чаще советуют не исключать картофель из рациона, даже если вы придерживаетесь диеты. Отварной картофель или запеченный без масла безопасен для фигуры и очень полезен для здоровья. Дело в том, что картошка богата калием, который помогает регулировать кровяное давление, а также витамином В6, очень важным для создания красных кровяных телец.

Бананы

Еще один продукт, который ни в коем случае нельзя выбрасывать из своего рациона: всего один небольшой банан в день поможет поддерживать необходимый уровень калия и натрия, обеспечивающих нормальное функционирование всех мышц – в том числе сердечной. Очень полезно, а главное – вкусно!

Пиво

Пиво – самый доступный источник кремния, элемента, который помогает снизить риск развития атеросклероза, заболевания, поражающего сосуды и приводящего к инфаркту. Для того, чтобы получить суточную дозу кремния, достаточно выпить всего один полулитровый бокал пива – главное, не закусывать его жирной пищей!

Сало

Да-да, мы не ошиблись: жирное, неоднократно обруганное диетологами сало – очень полезный для здоровья сердца продукт. Дело в том, что большую часть жиров в сале составляют мононенасыщенные кислоты, которые очень полезны для здоровья сосудов и сердца, так как «растворяют» опасный холестерин. Так что несколько ломтиков сала в день – рекомендованная врачом норма!

Семечки

В 100 г семечек подсолнечника содержится 10% суточной нормы магния – элемента, необходимого для нормальной работы сердца. Также эти семечки богаты цинком, который также нужен для здоровья сердечно-сосудистой системы. А тыквенные семечки богаты полезными пищевыми волокнами, которые снижают объем опасного холестерина. И магния в них тоже очень много: в 65 граммах содержится суточная норма этого элемента.

Сливочное масло

Витамин А, который необходим для зрения и нормального синтеза половых гормонов, витамин Е, укрепляющий иммунитет, витамин К, необходимый для нормальной работы почек и усвоения кальция и даже витамин D – все они содержатся в сливочном масле. А еще все эти витамины усваиваются только в сочетании с жиром, поэтому проще и эффективнее всего получать их из сливочного масла.