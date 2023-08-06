Сало, бананы и сливочное масло: почему их любят кардиологи?

19:17 2023-08-06

Болезни сердца и сосудов «ответственны» за каждую четвертую преждевременную смерть на нашей планете.

Картошка

Диетологи все чаще советуют не исключать картофель из рациона, даже если вы придерживаетесь диеты. Отварной картофель или запеченный без масла безопасен для фигуры и очень полезен для здоровья. Дело в том, что картошка богата калием, который помогает регулировать кровяное давление, а также витамином В6, очень важным для создания красных кровяных телец.

Бананы

Еще один продукт, который ни в коем случае нельзя выбрасывать из своего рациона: всего один небольшой банан в день поможет поддерживать необходимый уровень калия и натрия, обеспечивающих нормальное функционирование всех мышц – в том числе сердечной. Очень полезно, а главное – вкусно!

Пиво

Пиво – самый доступный источник кремния, элемента, который помогает снизить риск развития атеросклероза, заболевания, поражающего сосуды и приводящего к инфаркту. Для того, чтобы получить суточную дозу кремния, достаточно выпить всего один полулитровый бокал пива – главное, не закусывать его жирной пищей!

Сало

Да-да, мы не ошиблись: жирное, неоднократно обруганное диетологами сало – очень полезный для здоровья сердца продукт. Дело в том, что большую часть жиров в сале составляют мононенасыщенные кислоты, которые очень полезны для здоровья сосудов и сердца, так как «растворяют» опасный холестерин. Так что несколько ломтиков сала в день – рекомендованная врачом норма!

Семечки

В 100 г семечек подсолнечника содержится 10% суточной нормы магния – элемента, необходимого для нормальной работы сердца. Также эти семечки богаты цинком, который также нужен для здоровья сердечно-сосудистой системы. А тыквенные семечки богаты полезными пищевыми волокнами, которые снижают объем опасного холестерина. И магния в них тоже очень много: в 65 граммах содержится суточная норма этого элемента.

Сливочное масло

Витамин А, который необходим для зрения и нормального синтеза половых гормонов, витамин Е, укрепляющий иммунитет, витамин К, необходимый для нормальной работы почек и усвоения кальция и даже витамин D – все они содержатся в сливочном масле. А еще все эти витамины усваиваются только в сочетании с жиром, поэтому проще и эффективнее всего получать их из сливочного масла.

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