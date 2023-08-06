Что делать и как питаться, чтобы похудеть: 7 правил от диетологов

Не отказываться от углеводов

Несмотря на то, что в некоторых случаях полный отказ от углеводов и частичная замена их жирами действительно помогает похудеть, полный отказ от них – не самая лучшая идея.

Дело в том, что метаболиты, которые образуются в результате углеводного обмена, необходимы для переработки жиров. Если вы полностью откажетесь от углеводов, в какой-то момент организм просто не сможет сжигать жир.

Не лишать себя сладкого

Не так страшен сахар, как его ультра-рафинированная форма – именно то, что мы получаем, когда едим продукты с добавленными сахарами.

Поэтому отличным решением будет отказ или хотя бы сильное сокращение продуктов с добавленным сахаром, а вот натуральный, содержащийся во фруктах или молочных продуктах – не только не вреден, но и необходим нашему организму. В конце концов, именно глюкоза – источник энергии для мозга.

Никаких экстремальных диет!

Работают, но недолго и плохо. По-настоящему жесткая диета позволит сбросить немного веса – но эффект будет непродолжительным.

А самое плохое в том, что экстремальные диеты всегда влияют на обмен веществ: в самом лучшем случае сброшенные килограммы просто вернутся через некоторое время. В самом худшем – вам может понадобиться помощь эндокринолога и длительная работа над восстановлением метаболизма.

Есть фрукты

В большинстве диет фрукты или запрещены вовсе, или с ограничением – можно только те, в которых низкое содержание сахара.

Но фрукты – это цельные продукты, которые содержат не только сахар, но и клетчатку, необходимую для пищеварения, а также антиоксиданты. Если соблюдать меру и не переедать, фрукты можно есть каждый день – и не бояться ни за здоровье, ни за фигуру.

Отказаться от сладких напитков

Самая вредная и опасная для здоровья – это не еда, а напитки. Сладкие газированные напитки очень опасны для здоровья и фигуры: в одном литре кока-колы содержится 16 чайных ложек сахара – это очень много.

И напитки, в которых сахар заменен на подсластители, не намного лучше: исследования неоднократно подтверждали связь между употреблением таких напитков и более высоким риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также некоторых форм рака.

Правильно сокращать калории

Широко рекомендованная «норма» в 1200 калорий в день – это прямой путь к эффекту йо-йо, когда набранные килограммы возвращаются, а также нарушению обмена веществ.

Чтобы подобрать максимально здоровую норму, которая позволит худеть, не голодая, диетологи советуют рассчитывать калорийность своего привычного рациона в течение недели, а потом сократить его на 5-10 процентов.

Этого будет вполне достаточно для похудения – при условии, что вы будете придерживаться новой нормы достаточное время.

Не садиться на диету, а изменять пищевые привычки

Самая лучшая диета, утверждают диетологи, та, которую вы сможете выдерживать, не испытываю стресса.

От самой эффективной не будет никакого прока, если вы сорветесь через неделю. Смысл не в том, чтобы ограничить себя в питании на какое-то время, а потом вернуться к прежним привычкам – по-настоящему работает только перестройка всего рациона и пищевых привычек.