7 способов снизить риск инсульта

Регулярный осмотр у специалиста

Регулярно проходите диспансеризацию. Если вы находитесь в группе риска, необходимо наблюдаться у невролога, делать УЗИ сосудов шеи.

Понижение кровяного давления

Артериальная гипертония в несколько раз увеличивает риск развития инсульта. В этой связи всем люди, входящим в группу риска, следует измерять уровень артериального давления хотя бы раз в неделю. Важно помнить, что даже при хорошем самочувствии и отсутствии таких симптомов гипертонии как головная боль, чувство усталости и нарушения сна, повышение показателей давления в состоянии покоя выше значения 140/90 мм рт. ст. — повод незамедлительно обратиться к врачу.

Не стоит пренебрегать такими профилактическими мерами, как:

Сокращение количества соли в рационе до 1 500 мг в день (около половины чайной ложки)

Отказ от продуктов с высоким содержанием холестерина

Добавление в повседневный рацион фруктов, овощей, цельнозерновых и обезжиренных молочных продуктов, а также одну порцию рыбы два-три раза в неделю

Увеличение физической активности: 30 минут в день и больше, если это возможно

Мировая практика показывает, что благодаря одному лишь контролю уровня артериального давления удается снизить риск инсульта на 50%.

Контроль веса

Неврологи сходятся во мнении, что снижение веса — одна из самых действенных мер в профилактике инсульта. Этот простой способ позволяет если не полностью исключить, то значительно снизить риск развития заболевания, поскольку часто приводит к нормализации артериального давления. Избыточная масса тела способствует развитию высокого артериального давления, возникновению диабета и создает повышенную нагрузку на сердечную мышцу.

Это связано с тем, что снижение веса невозможно без коррекции рациона. А отказ от жирной и тяжёлой пищи, в свою очередь, приводит к снижению уровня сахара и холестерина в крови. Важно понимать, что для получения результата необходимо придерживаться рекомендованной врачом диеты не менее 3−4 месяцев.

Физическая нагрузка

Одна из наиболее распространенных проблем на сегодня — это гиподинамия, или слишком низкий уровень физической активности. В этой связи профилактика инсульта должна включать физические упражнения продолжительностью свыше 30 минут не менее 5 раз в неделю. Для профилактики инсульта лучше всего подходит аэробная нагрузка — это повторяющиеся упражнения, при которых увеличивается поступление кислорода в организм. Важно помнить, что физические упражнения должны подбираться врачом с учётом возраста и имеющихся заболеваний.

Для начала достаточно небольших изменений, доступных каждому: воспользоваться лестницей вместо лифта, выйти на одну остановку раньше и пройти пешком, прогуляться в обеденный перерыв.

Лечение диабета

У тех, кто страдает сахарным диабетом, существенно возрастает риск возникновения инсульта. Результаты многочисленных исследований сводятся к следующему: люди, предрасположенные к инсульту, но не болеющие сахарным диабетом, менее подвержены опасности.

Больные с сахарным диабетом переносят инсульт значительно тяжелее, чем все остальные. Это связано с тем, что из-за атеросклероза многие артерии не способны перемещать кислород. В результате прогноз инсульта при сахарном диабете в большинстве случаев будет значительно хуже.

Снижение потребления алкоголя

До недавнего времени взаимосвязь между потреблением алкоголя и инсультом оставалась под вопросом, но сегодня сомнений не осталось: алкоголь значительно повышает риск развития инсульта.

Отказ от курения

У курящих людей инсульт случается в 2−3 раза чаще, чем у некурящих. Отсюда вывод: чем больше вы курите, тем выше риск инсульта. К тому же большое значение имеет возраст курильщика: у курящих мужчин и женщин в возрасте до 55 лет курение является главным фактором риска развития инсульта.

Основные факторы, которые повышают риск развития инсульта у курильщиков:

В поврежденной сосудистой стенке развивается атеросклероз (утолщение стенки и уменьшение просвета), а это повышает риск образования тромба в сосудах мозга.

Курение влияет на свойства особых клеток крови — тромбоцитов, в результате повышается риск образования тромбов в крупных артериях, несущих кровь к мозгу и сердцу.

Курение повышает артериальное давление, являющееся одним из важнейших факторов риска развития инсульта.