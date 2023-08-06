WSJ: Украина согласилась не требовать от России вывода войск со своей территории

Американская газета The Wall Street Journal сообщает о том, что в ходе консультаций, проходящих в Саудовской Аравии, Украина согласилась пойти на уступки России.

В материале издания отмечается, что Киев согласился не требовать от российской стороны вывода войск в качестве условия для начала мирных переговоров.

«Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласилась обсуждать мир с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории», — говорится в сообщении.

Также саудиты предложили свой план мирного урегулирования ситуации и уже уведомили об этом Россию.