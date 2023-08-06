Аксенов подтвердил удар ВСУ по Чонгарскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту. По словам Аксенова, непосредственно по мосту попала одна ракета.

В результате попадания повреждения получило дорожное полотно — на нем образовалась дыра. При этом ремонтные работы уже начались. Аксонов отметил, что большинство ракет были сбиты силами ПВО.

Также известно об атаке украинской армии на другой важный для снабжения российской армии мост — «Тонкий», находящийся на Арабатскую стрелку в Крыму.