Украина и Польша обсудили вопросы размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси

11:52 2023-08-07

В ходе встречи между командующим объединенными силами украинских войск Сергеем Наевым и оперативным командующим вооруженных сил Польши Томашем Пиотровским были обсуждены вопросы, связанные размещением группы «Вагнер» на территории Белоруссии.

Обе стороны подчеркнули важность обмена информацией и опытом в области организации боевой деятельности.

Кроме того, была высказана необходимость дополнительного обучения личного состава по использованию военной техники польского производства.