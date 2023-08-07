Украина и Польша обсудили вопросы размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Обе стороны подчеркнули важность обмена информацией и опытом в области организации боевой деятельности.
Кроме того, была высказана необходимость дополнительного обучения личного состава по использованию военной техники польского производства.
Обе стороны подчеркнули важность обмена информацией и опытом в области организации боевой деятельности.
Кроме того, была высказана необходимость дополнительного обучения личного состава по использованию военной техники польского производства.
Марат Краснов
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что количество погибших среди мирного населения на территории ДНР увеличивается из-за украинских обстрелов, особенно после применения кассетных боеприпасов.