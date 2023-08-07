Прощание с Ириной Мирошниченко идет: море слез и море цветов

Знаменитая российская актриса Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа текущего года.
До последнего артистка выходила на сцену МХТ имени Чехова, где сейчас с ней прощаются родственники, друзья, коллеги и поклонники.
Снимки с траурной церемонии уже появились в Сети. Гроб с телом знаменитости стоит на сцене учреждения культуры.
Он находится в море цветов и траурных венков от близких и коллег.
На экране установлена фотография Мирошниченко, которая улыбается.
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