Прощание с Ириной Мирошниченко идет: море слез и море цветов

Знаменитая российская актриса Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа текущего года.

До последнего артистка выходила на сцену МХТ имени Чехова, где сейчас с ней прощаются родственники, друзья, коллеги и поклонники.

Снимки с траурной церемонии уже появились в Сети. Гроб с телом знаменитости стоит на сцене учреждения культуры.

Он находится в море цветов и траурных венков от близких и коллег.

На экране установлена фотография Мирошниченко, которая улыбается.