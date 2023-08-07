Слава вся в слезах объяснила, когда и как вымогала у Хайдарова миллионы

По словам певицы Славы, до того, как рассказать всем о том, как пострадала от рук Тимура Хайдарова, она требовала выплаты компенсации в количестве 5 000 000 российских рублей от него.
Подобное общение исполнительница назвала контактом пациента с врачом.
Звезда сцены призналась, что говорила пластическому хирургу, если он не заплатит деньги, то она выложит все в Сеть.
Позднее знаменитость решила, что эти деньги ей не нужны и вынесла сор из избы.
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