Слава вся в слезах объяснила, когда и как вымогала у Хайдарова миллионы

По словам певицы Славы, до того, как рассказать всем о том, как пострадала от рук Тимура Хайдарова, она требовала выплаты компенсации в количестве 5 000 000 российских рублей от него.

Подобное общение исполнительница назвала контактом пациента с врачом.

Звезда сцены призналась, что говорила пластическому хирургу, если он не заплатит деньги, то она выложит все в Сеть.

Позднее знаменитость решила, что эти деньги ей не нужны и вынесла сор из избы.