Слава вся в слезах объяснила, когда и как вымогала у Хайдарова миллионы

12:44 2023-08-07

Исполнительница Слава объяснила, как она "вымогала" 5 000 000 российских рублей у пластического хирурга Тимура Хайдарова.

По словам певицы Славы, до того, как рассказать всем о том, как пострадала от рук Тимура Хайдарова, она требовала выплаты компенсации в количестве 5 000 000 российских рублей от него.

Подобное общение исполнительница назвала контактом пациента с врачом.

Звезда сцены призналась, что говорила пластическому хирургу, если он не заплатит деньги, то она выложит все в Сеть.

Позднее знаменитость решила, что эти деньги ей не нужны и вынесла сор из избы.

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