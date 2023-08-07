Гроб, в котором хоронят Мирошниченко, стоит 300 000 рублей

В МХТ имени Чехова прощаются с любимицей публики Ириной Мирошниченко, о чем информирует портал "Утро.ру".

На сцену этого театра знаменитость выходила с 1965 года. Теперь здесь стоит гроб с телом Ирины Петровны.

Руководство театра заплатило за гроб в районе 300 000 российских рублей. Он сделан из дуба, граба, вишни, ясеня и иных ценных пород деревьев.

Внутри он обшит жаккардом, бархатом, крепом.

Причиной кончины звезды экрана и сцены стала полиорганная недостаточность, возникшая в результате септического шока.

Не стало Ирины Петровны 3 августа. Она умерла в реанимации, не приходя в сознание.