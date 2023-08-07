Чичерина назвала и уехавших, и оставшихся россиян предателями и трусами

Такое мнение, что русские артисты, разъехавшиеся по всему миру, несут русскую культуры в массы иностранцев, а значит работают на родное государство, Юлия Чичерина называет невежеством.

Ведь такие личности сквернословят в адрес России и ее жителей.

Также певица недовольна многими предпринимателями, которые готовы продать Родину, лишь бы извлечь из этого выгоду для себя.

Тех же бизнесменов, которые помогают своей стране, исполнительница уважает и ставит в пример.