Последние новости о состоянии попавшей в серьезную аварию Лады Дэнс и детали самого ДТП

56-летняя Лада Дэнс попала в ДТП вечером 5 августа под Подольском, передвигаясь на такси.

Директор Сергей Пудовкин сообщил, что артистка возвращалась с корпоратива.

В момент аварии обе пассажирки (певица и ее приятельница, хореограф Елена) сидели на заднем сидении.

Марка автомобиля, на которой ехали подруги, - Mercedes. Машина врезалась в попавший ранее ДТП Bently. Произошел ужасный удар.

Пудовкин заверил, что знаменитость находится в сознании, а врачи дают хорошие прогнозы по поводу ее выздоровления.

В настоящее время сам Пудовкин собирает документацию для подачи в суд на транспортную компанию, которая предоставляла такси исполнительнице и ее подруге.