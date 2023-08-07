Последние новости о состоянии попавшей в серьезную аварию Лады Дэнс и детали самого ДТП

56-летняя Лада Дэнс попала в ДТП вечером 5 августа под Подольском, передвигаясь на такси.
Директор Сергей Пудовкин сообщил, что артистка возвращалась с корпоратива.
В момент аварии обе пассажирки (певица и ее приятельница, хореограф Елена) сидели на заднем сидении.
Марка автомобиля, на которой ехали подруги, - Mercedes. Машина врезалась в попавший ранее ДТП Bently. Произошел ужасный удар.
Пудовкин заверил, что знаменитость находится в сознании, а врачи дают хорошие прогнозы по поводу ее выздоровления.
В настоящее время сам Пудовкин собирает документацию для подачи в суд на транспортную компанию, которая предоставляла такси исполнительнице и ее подруге.
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