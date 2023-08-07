Последние новости о состоянии попавшей в серьезную аварию Лады Дэнс и детали самого ДТП

14:42 2023-08-07

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил детали ДТП и последние новости о состоянии певицы в настоящее время.

56-летняя Лада Дэнс попала в ДТП вечером 5 августа под Подольском, передвигаясь на такси.

Директор Сергей Пудовкин сообщил, что артистка возвращалась с корпоратива.

В момент аварии обе пассажирки (певица и ее приятельница, хореограф Елена) сидели на заднем сидении.

Марка автомобиля, на которой ехали подруги, - Mercedes. Машина врезалась в попавший ранее ДТП Bently. Произошел ужасный удар.

Пудовкин заверил, что знаменитость находится в сознании, а врачи дают хорошие прогнозы по поводу ее выздоровления.

В настоящее время сам Пудовкин собирает документацию для подачи в суд на транспортную компанию, которая предоставляла такси исполнительнице и ее подруге.

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