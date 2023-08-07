Сезон охоты на пернатых с 12-го августа открывается в Беларуси

С этого срока можно будет охотится на водоплавающих птиц (кроме гусей), а также болотную дичь, включая вальдшнепов, сизых голубей, вяхирей, перепелов и фазанов.

Ведомство уточняет, что во время летне-осеннего охотничьего сезона охота разрешена в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. То есть, охотиться на пернатую дичь возможно с ружьем из засады, с подходом либо подъездом на маломерных судах без двигателей либо с выключенными двигателями. Можно для этого использовать ловчих птиц. Допускается и применение охотничьих собак (кроме гончих и борзых).

Со 2-го сентября в Беларуси, кроме того, можно будет охотиться еще и на рябчиков и серую куропатку. С 16-го сентября — на белолобого и серого гусей, гуся-гуменника и канадскую казарку.