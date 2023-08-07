Эрдоган предложит Путину посредничество Турции в урегулировании на Украине

7 августа пресс-служба администрации президента Турции сообщила, что турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует предложить Владимиру Путину помощь Анкары в установлении режима прекращения огня на территории всей Украины. В пресс-релизе администрации Эрдогана отмечают, что в беседе с Путиным президент Турции напомнит об отсутствии победителей в любых вооружённых конфликтах.

Также Тайип Эрдоган планирует настаивать на том, что возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой не делает ни одну из сторон конфликта проигравшей, поскольку скорейшее завершение боевых действий является выгодным как для населения Украины, так и для самой России.

В канцелярии Эрдогана отмечают, что действующий турецкий президент является последним политиком мирового уровня, который может одинаково открыто беседовать с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Накануне глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшее время Тайип Эрдоган и Путин проведут очные переговоры, для участия которых российский президент прилетит в Турцию.

Песков утверждает, что Эрдоган и Владимир Путин уже скоро договорятся о времени и месте проведения переговоров, в ходе которых лидеры двух стран обсудят украинский кризис и продление зерновой сделки.