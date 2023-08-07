Шаляпин назвал причину своего нежелания участвовать в спецоперации

Исполнитель Прохор Шаляпин придерживается такой точки зрения, что все хороши на своем месте.

Военные пусть "махают шашкой", а он - музыкант и продолжит свою деятельность.

Певец отметил, что военнослужащие знали, куда шли, получали соответствующие навыки и знания, строили карьеру в этом направлении.

Шаляпин признался, что утомился от вопросов о том, почему он не на поле боя. Знаменитость отметил, что с запуском СВО в российском обществе появилось очень много необоснованной агрессии.