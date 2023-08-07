7 августа журналист Стивен Гарднер взял интервью у отставного разведчика морской пехоты США Скотта Риттера, который публично заявил, что руководство киевского режима уже не в состоянии скрывать масштабные человеческие потери в рядах национальной армии, стремительно растущие после начала контрнаступления ВСУ.

По словам Риттера, из-за провала контрнаступательной операции на Украине уже фактически нет мест для постройки новых кладбищ, в то время как старые места захоронений стремительно разрастаются. Также экс-разведчик Пентагона подчеркнул, что после того, как родственникам погибших украинских солдат отдают тела бойцов ВСУ, их негде хоронить.

Также Скотт Риттер отметил, что из-за неспособности Генштаба украинской армии оперативно пополнять резервы после неудачных боёв с российскими войсками Киев вынужден отправлять в зону конфликта неподготовленных военнослужащих.

При этом Риттер считает, что большинство из украинских солдат, находящихся на линии фронта, были насильно мобилизованы и не желают участвовать в конфликте с армией России.

Резюмируя, Скотт Риттер призвал Владимира Зеленского немедленно начать переговоры с администрацией Москвы, иначе потери в ряда ВСУ продолжат расти.