На британской военной базе началась подготовка к новой пандемии

15:52 2023-08-07

В Великобритании на базе секретной военной базы Портон-Даун построили суперлабораторию. Как сообщает Российская газета со ссылкой на Mirror, ученые здесь готовят прототипы вакцин против некой «Болезни X».

Издание уточняет, что «Болезнью X» обычно называют теоретический неизвестный патоген, способен вызвать эпидемию либо пандемию.

Британцы после COVID-19 решили застраховаться от возможной будущей пандемии. Ключом к работе явилась новая лаборатория, считающаяся одним из самых крупных центров сдерживания биоугроз в Европе, где проводится тестирование опасных живых вирусов.

Лаборатория в связи с распространением коронавируса готовит прототипы вакцин, адаптировать которые можно будет для следующей «Болезни X» в течение ста дней после ее обнаружения, — говорится в статье.