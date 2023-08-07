На британской военной базе началась подготовка к новой пандемии

Издание уточняет, что «Болезнью X» обычно называют теоретический неизвестный патоген, способен вызвать эпидемию либо пандемию.

Британцы после COVID-19 решили застраховаться от возможной будущей пандемии. Ключом к работе явилась новая лаборатория, считающаяся одним из самых крупных центров сдерживания биоугроз в Европе, где проводится тестирование опасных живых вирусов.

Лаборатория в связи с распространением коронавируса готовит прототипы вакцин, адаптировать которые можно будет для следующей «Болезни X» в течение ста дней после ее обнаружения, — говорится в статье.