Зудина на церемонии прощания Мирошниченко попросила покойную передать привет Табакову на том свете

Марина Зудина обращалась к Ирине Мирошниченко будто к живой, плача, благодаря за хорошее отношение и прося прощения за недостаток внимания.
Актриса убеждена, что ее именитая коллега обязательно попадет в рай, но он будет театральным.
Также Зудина "умоляла покойную" передать привет ее мужу, режиссеру и актеру Олегу Табакову, которого не стало в марте 2018 года.
Знаменитость просила передать, что ей и детям очень не хватает его, а теперь не будет хватать и Ирины Петровны
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