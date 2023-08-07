Зудина на церемонии прощания Мирошниченко попросила покойную передать привет Табакову на том свете

Марина Зудина обращалась к Ирине Мирошниченко будто к живой, плача, благодаря за хорошее отношение и прося прощения за недостаток внимания.

Актриса убеждена, что ее именитая коллега обязательно попадет в рай, но он будет театральным.

Также Зудина "умоляла покойную" передать привет ее мужу, режиссеру и актеру Олегу Табакову, которого не стало в марте 2018 года.

Знаменитость просила передать, что ей и детям очень не хватает его, а теперь не будет хватать и Ирины Петровны