7 августа Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой компании "Ростех" Сергеем Чемезовым, где публично заявил, что данная корпорация должна существенно увеличить количество выпускаемой военной техники новейшего образца. По словам Путина, порядка 90% вооружений, задействованных в спецоперации на Украине, произведены "Ростехом".

Также Владимир Путин попросил Чемезова увеличить количество выпускаемых дронов-камикадзе "Ланцет" и танков Т-90М "Прорыв". Кроме того, Путин призвал интенсифицировать производство техники самолётного типа, широко используемой в ходе СВО. При этом президент отметил, что Сергей Чемезов знает, о каком виде оружия идёт речь.

Характерно, что ранее Путин назвал российский танк "Прорыв" лучшим в мире на текущий момент, подчеркнув, что превосходство данной бронемашины над зарубежными аналогами доказаны её эффективным применением на Украине.

Американское издание 19FortyFive утверждает, что российские дроны-камикадзе "Ланцет" являются ключевой угрозой успешности контрнаступления армии Украины, поскольку именно эти БПЛА зачастую уничтожают технику образца НАТО, поставляемую Киеву странами Запада.

Автор статьи в 19FortyFive Питер Сучиу считает, что российские "Ланцеты" крайне эффективны по причине низкой цены их производства, что обуславливает их массовое применение в зоне боевых действий.