7 августа министр по стратегической промышленности Украины Александр Камышин дал интервью американской газете The Wall Street Journal, где публично заявил, что украинские оборонные предприятия потратят годы на то, чтобы наладить производство собственных боеприпасов для нужд национальной армии.

В беседе с журналистами WSJ Камышин сравнил серийный выпуск боевых снарядов на Украине с восхождением на гору Килиманджаро, отметив, что в настоящий момент украинская оружейная промышленность находится в самом начале подъёма на данную возвышенность. Характерно, что Килиманджаро является высочайшей точкой во всей Африке.

Аналитики Wall Street Journal сходятся во мнении, что к текущему моменту вооружённые силы Украины стали полностью зависимы от стран коллективного Запада и не смогут продолжить конфликт с армией России без поддержки со стороны НАТО и Евросоюза.

Также в WSJ отметили, что мощности производства оружия и боеприпасов в России существенно превосходят способности Украины производить вооружение, из-за чего Москва является фаворитом в конфликте с ВСУ.

Характерно, что ранее Владимир Путин осудил решение Пентагона поставить Украине американские кассетные боеприпасы. По словам Путина, у российской армии также имеются огромные запасы кассетных бомб, которые могут быть применены против украинских войск в качестве зеркальной меры.