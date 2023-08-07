Эппле призвала суд признать ее банкротом

Известно, что заседание по поводу плачевного положения финансов Жанны Эппле состоится 4 сентября текущего года.

У Эппле есть задолженность и она - единственный участник дела по поводу признания банкротом физлица.

От комментариев по поводу своей финансовой несостоятельности сама актриса отказывается.

Знаменитость в прошлом году стала жертвой аферистки, также на нее подала в суд ее знакомая Капитолина Полянская, которой она не погасила до конца долг.