Пьеха объяснил, почему ему подходит гостевой брак

42-летний исполнитель Стас Пьеха убежден, что каждому человеку необходимо личное пространство.

Музыкант не сомневается, что, если партнеры не находятся постоянно перед носом друг у друга, ссор будет гораздо меньше.

В интервью изданию "Леди Mail.Ru" певец признался, что жизнь под одной крышей с возлюбленной угнетала его в прошлых отношениях.

Пьеха также считает, что именно брак в традиционном понимании является причиной измен. Людям хочется новизны.

По словам исполнителя, такой проблемы нет в гостевом браке.