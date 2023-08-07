Пьеха объяснил, почему ему подходит гостевой брак

17:05 2023-08-07

У Стаса Пьехи свое видение счастливой семейной жизни. Артист поддерживает такую модель брака, как гостевой.

42-летний исполнитель Стас Пьеха убежден, что каждому человеку необходимо личное пространство.

Музыкант не сомневается, что, если партнеры не находятся постоянно перед носом друг у друга, ссор будет гораздо меньше.

В интервью изданию "Леди Mail.Ru" певец признался, что жизнь под одной крышей с возлюбленной угнетала его в прошлых отношениях.

Пьеха также считает, что именно брак в традиционном понимании является причиной измен. Людям хочется новизны.

По словам исполнителя, такой проблемы нет в гостевом браке.

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