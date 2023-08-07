Пьеха объяснил, почему ему подходит гостевой брак

42-летний исполнитель Стас Пьеха убежден, что каждому человеку необходимо личное пространство.
Музыкант не сомневается, что, если партнеры не находятся постоянно перед носом друг у друга, ссор будет гораздо меньше.
В интервью изданию "Леди Mail.Ru" певец признался, что жизнь под одной крышей с возлюбленной угнетала его в прошлых отношениях.
Пьеха также считает, что именно брак в традиционном понимании является причиной измен. Людям хочется новизны.
По словам исполнителя, такой проблемы нет в гостевом браке.
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