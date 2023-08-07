Тело известного режиссера, которое лежало больше года, обнаружено в московской квартире

По оценкам судмедэкспертов, скончалась Светлана Джимбинова еще в начале 2022 года.
Все это время ее тело лежало в ее столичной квартире, которая расположена на Университетском проспекте.
Тревогу забили соседи, вдруг вспомнив, что Джимбинова долго не появлялась на улице. Прошло больше года.
Люди стали стучать в двери, но все безуспешно.
Стражи порядка, прибывшие на вызов, выломали дверь, обнаружив мумифицированный труп.
Светлана была известным театроведом и театральным режиссером. При сотрудничестве с театром имени Евгения Вахтангова она поставила 6 спектаклей.
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