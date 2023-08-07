Сэндхаген оправдался за «скучную» победу над Фонтом, сославшись на травму

Американец Кори Сэндхаген, победивший Роба Фонта в бою на на турнире UFC ESPN 50, выступил с заявлением, сообщив фанатам смешанных единоборств, что не планировал проводить такой "скучный" бой. По словам Сэндхагена, причиной выбранной им тактики является травма локтя в районе трицепса, полученная им в первом раунде.

При этом Кори Сэндхаген отметил, что имеет полное право на проведение боёв в подобной "скучной" стилистике, поскольку традиционно он устраивает шоу для фанатов с каждым выходом в клетку, показывая яркие и зачастую кровавые бои.

Известно, что Сэндхаген вызвал бурную критику в свой адрес после того, как победил Фонта единогласным судейским решением. Несмотря на безоговорочную победу, в соцсетях Кори Сэндхагена осудили за "залёживание" оппонента.