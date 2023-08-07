Бой Маска и Цукерберга может пройти 26 августа с трансляцией на X

Накануне Илон Маск опубликовал новое сообщение в своей социальной сети X (экс-Twitter), где рассказал, что его поединок с Марком Цукербергом будет транслироваться на данной платформе, а все средства, заработанные на поединке, будут переданы ветеранам в качестве благотворительности.

В ответ Цукерберг предложил Маску провести схватку 26 августа, однако глава X пока не дал ответа по поводу своей готовности к бою в этот день. Вместе с тем стало известно, что Илон Маск продолжает подготовку к схватке в формате MMA с Марком Цукербергом, тренируясь с экс-чемпионом UFC Джордже Сент-Пьером.

Цукерберг в свою очередь усердно оттачивает навыки в бразильском джиу-джитсу и недавно установил октагон на заднем дворе своего дома, из-за чего даже успел поспорить с женой о целесообразности подобного решения.