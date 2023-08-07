Лада Дэнс в первый раз после аварии вышла на связь из больницы, куда госпитализирована с черепно-мозговой травмой и повреждениями бедра

Несмотря на полученные травмы и госпитализацию, радует, что чувство юмора у нее "не задето".

Знаменитость пошутила, что сценический псевдоним ей придется менять. Будет просто Лада, так как "Дэнс будет сложно".

К счастью, перелома позвоночника удалось избежать, но нужно будет восстанавливаться после повреждений бедра и черепно-мозговой травмы.

Авария, в которую попала исполнительница, произошла 5 августа в Подольске.