Baldur’s Gate 3 вряд ли выйдет на Xbox до 2024 года из-за слабости S-версии

Вышедшая на компьютеры 3 августа Baldur’s Gate 3 появится на консолях PlayStation 5 уже в начале осени, однако фанаты Xbox разочаровались, услышав новое откровение главы издательства Larian Майкл Доус. По словам Доуса, Larian намеревается выпустить обновление на Xbox Series S для Baldur’s Gate 3 до конца 2023 года.

После слов Майкла Доуса большинство обладателей приставок Xbox пришли к выводу, что Baldur’s Gate 3 выйдет на их консолях лишь через полгода, а то и в начале 2024-го.

Характерно, что причиной откладывания выпуска новой Baldur’s Gate на Xbox является неспособность Larian воплотить функцию разделённого экрана на S-версии, а политика "Майкрософт" запрещает компании издавать игры с разным функционалом для S и X-верский консоли.