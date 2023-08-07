Ушедший в отставку Нурмагомедов назвал лучшее упражнение для единоборств

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился секретом своих достижений, рассказав о лучшем упражнении для физподготовки бойца смешанных единоборств. По мнению россиянина, наилучшим упражнением являются подтягивания на турнике.

При этом Нурмагомедов посоветовал атлетам подтягиваться на перекладине по пятьдесят раз в день в течение года, заверив, что подобный подход к рутинным тренировкам даст поистине удивительный результат.

Также Хабиб Нурмагомедов считает, что регулярные занятия на турнике помогают спортсменам приблизиться к статусу лучших в мире, из-за чего данное упражнение должно стать одним из ключевых при подготовке к соревнованиям.