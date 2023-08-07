ФНС РФ заблокировала все счета онкобольной Заворотнюк

ФНС РФ приостановила все операции по банковским счетам больной раком мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.

Причина такой меры - неисполнение требования об уплате задолженности. Суммарный размер долгов звезды экрана перед РФ - 169 609 российских рублей, о чем информирует Телеграм-канал Звездач.

Известно, что сама Анастасия на протяжении долгого времени не пользовалась средствами на счетах из-за тяжелого состояния здоровья.

Семейство несколько лет содержит муж артистки, фигурист Петр Чернышев. Он платит за лечение супруги, содержит дом и свою маленькую наследницу.