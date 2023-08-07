Лепс признался, что новая возлюбленная на 40 лет его младше

В рамках передачи "Сетская жизнь" на "Пятом канале" Григорий Лепс рассказал, что новая возлюбленная младше его на 40 лет.

Певец заверил, что не изменяет своей девушке.

Интересно, что музыкант заявил, что ему абсолютно все равно, что делает его пассия.

По его словам, избраннице также должно быть безразлично, чем занят он.

Звезда сцены подчеркнул, что и он, и его новая любовь свободные люди, а значит вольны делать все, что захочется.