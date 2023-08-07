Народный художник России Николай Устинов умер на 87-ом году жизни

О смерти Николая Устинова стало известно в понедельник, хотя иллюстратор скончался 6 августа. За свою карьеру Устинов удостоился звания Народного художника России, проиллюстрировав десятки книг и учебников для детей и подростков.

Николай Устинов попал в список почёта "Международного совета по детской книге", создав иллюстрации для книг Михаила Пришвина, братьев Гримм, Уильяма Шекспира, Константина Паустовского и Виталия Бианки.

За всю жизнь Устинов создал иллюстрации и оформление для более трёхсот книг различных жанров, также получив звание "Заслуженный художник РСФСР".