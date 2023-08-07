Жанна Специальная из Геленджика победила в конкурсе Миссис Россия-2023

19:10 2023-08-07

В Москве состоялся финал конкурса красоты "Миссис Россия 2023". Победу в этом состязании одержала 32-летняя Жанна Специальная, которая приехала из Геленджика.

На счету Жанны Специальной не первый конкурс красоты.

Она завоевала звание "Миссис Геленджик-2023", запомнившись всем как умница-красавица.

Молодая женщина призналась, что принимала участие в конкурсе, так как ей хотелось красиво выйти из декретного отпуска.

Призом Жанны за победу в конкурсе стало путешествие на Мальту.

Известно, что у жительницы Геленджика за плечами 4 высших образования, а трудится она директором по продажам в ведущей ИТ-корпорации.

Жанна также является любящей женой и матерью трёхлетней девочки.

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