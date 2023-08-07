Роговцева накинулась на Михалкова и Табакова, назвав их выродками и трусами

Ада Роговцева накинулась на режиссера Никиту Михалкова и многих других знаменитостей, назвав их "выродками", готовыми угождать российской власти, чтобы не потерять все.

Украинская артистка осудила и Чулпан Хаматову, обвинив ее в том, что она не сразу хотела выступать против России из-за того, что не хотела лишиться своего благотворительного фонда.

Даже покойному режиссеру и актеру Олегу Табакову не поздоровилось. Она назвала его трусом, так как он выполнял все указания властей лишь бы не потерять власть в театре, которым руководил, и много чего еще.

Роговцева убеждена, что россиян ждет расплата, а платить будут не только они, но и их дети, и внуки.