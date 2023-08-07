Воля накинулся на Манукяна из-за того, что он приставал к Утяшевой

В рамках своей авторской программы Павел Воля предъявил претензии Даве (Давиду Манукяну), который стал гостем шоу.

Также Манукян был участником передачи "Выжить в Дубае", где и "подкатывал" к Ляйсан Утяшевой, что не могло понравиться ее мужу.

Когда Воля потребовал у Давы, чтобы он перестал флиртовать с его избранницей, тот умирал от смеха.

Ведущий "Шоу Воли" повторил свое требование более серьезным тоном, чтобы Давид не принял его слова за шутку.