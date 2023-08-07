Съемки нового фильма Кончаловского Хроники русской революции завершились в Москве

Генеральными продюсерами последнего проекта режиссера Андрея Кончаловского стали Алишер Усманов и телевизионный канал Россия.
Картина создана при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Премьера исторического сериала на платформе Start состоится в следующем году.
Сюжет картины рассказывает о кровавых событиях Октябрьской революции. Ее действие охватывает период с 1905 по 1924 годы.
Главные роли достались таким артистам, как Юрий Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев.
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