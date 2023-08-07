Съемки нового фильма Кончаловского Хроники русской революции завершились в Москве

Роговцева накинулась на Михалкова и Табакова, назвав их выродками и трусами

Украинская актриса Ада Роговцева не раз высказывалась против РФ в ситуации с СВО. Она не скрывает и тот факт, что презирает своих российских коллег, которые стелются перед российскими властями, опасаясь потерять нажитое.