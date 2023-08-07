Ладу Дэнс в ДТП спасло то, что она была пристегнута

5 августа Лада дэнс попала в серьезное ДТП в Подольске.

Машина такси, на которой ехала знаменитость, врезалась в авто, которое до этого уже успело угодить в аварию.

У певицы диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лба, повреждения бедра.

Ее подруга, хореограф Елена, сидевшая с исполнительницей рядом, тоже получила серьезные травмы.

К счастью, пассажирки не забыли пристегнуться ремнями безопасности, что их и спасло.