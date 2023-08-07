Ладу Дэнс в ДТП спасло то, что она была пристегнута

5 августа Лада дэнс попала в серьезное ДТП в Подольске.
Машина такси, на которой ехала знаменитость, врезалась в авто, которое до этого уже успело угодить в аварию.
У певицы диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лба, повреждения бедра.
Ее подруга, хореограф Елена, сидевшая с исполнительницей рядом, тоже получила серьезные травмы.
К счастью, пассажирки не забыли пристегнуться ремнями безопасности, что их и спасло.
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