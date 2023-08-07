Картина Барби продолжает бить рекорды: она собрала 1 000 000 000 USD в прокате

Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссером, фильм которой собрал такие огромные сборы.

Картина повествует о приключениях знаменитой куклы Барби, ее бой-френда Кена и их друзей.

Главную героиню, которую сыграла Марго Робби, выгнали из Барбиленда и она отправилась в реальный мир.

Мировая премьера "Барби" прошла 21 июля текущего года. Всего за 24 часа на фильме заработали 22 000 000 USD.

В РФ показ проекта планируется только осенью этого года.