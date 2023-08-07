Подольская прзналась, что боится растолстеть и быть несчастливой

Боязнь набрать лишние килограммы заставляет Наталью Подольскую регулярно заниматься в спортивном зале.

Певица призналась, что иногда она представляет себя неряшливой, объемной, несчастливой неудачницей.

Такие картины воображения очень страшат знаменитость, придавая скорости.

Она отметила, что у ее супруга Владимира Преснякова фактически нет времени заниматься спортом, но он очень много двигается из-за плотного рабочего графика.