Подольская прзналась, что боится растолстеть и быть несчастливой

Боязнь набрать лишние килограммы заставляет Наталью Подольскую регулярно заниматься в спортивном зале.
Певица призналась, что иногда она представляет себя неряшливой, объемной, несчастливой неудачницей.
Такие картины воображения очень страшат знаменитость, придавая скорости.
Она отметила, что у ее супруга Владимира Преснякова фактически нет времени заниматься спортом, но он очень много двигается из-за плотного рабочего графика.
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