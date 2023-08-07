Седокова призналась, что занимается сексом с мужем целыми сутками

Анна Седокова стала гостьей программы Павла Воли "Шоу Воли", в рамках которой поделилась интимными подробностями своей семейной жизни.

Певица призналась, что целыми днями занимается любовью со своим мужем Янисом Тиммой не всегда, так как на это необходимо выделять время.

Артистка признается, что ей достаточно 15 минут, но у супруга огромный "сексуальный аппетит", а так как жене не хочется отказывать любимому, то приятное занятие может затянуться и на день.

Свои отношения с возлюбленным Анна описывает как очень страстные, сравнивая с теми, которые показывают в мексиканских сериалах.