Лобода и Барских отказались выступать с Валерием Меладзе в рамках одного фестиваля в Кишиневе

Макс Барских сообщил, что организаторы музыкального фестиваля в Кишиневе заверили его, что Валерия Меладзе вычеркнут из списка выступающих артистов.

Только в этом случае украинец согласен выступать на молдавской сцене.

В пресс-службе Светланы Лободы сообщили, что знаменитость не участвует в концертах с российскими исполнителями.

Если на музыкальном событии в Молдавии не будет объявлено имя артиста, который заменит Меладзе, Лобода не сможет подтвердить свое участие.