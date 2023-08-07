Лобода и Барских отказались выступать с Валерием Меладзе в рамках одного фестиваля в Кишиневе

Макс Барских сообщил, что организаторы музыкального фестиваля в Кишиневе заверили его, что Валерия Меладзе вычеркнут из списка выступающих артистов.
Только в этом случае украинец согласен выступать на молдавской сцене.
В пресс-службе Светланы Лободы сообщили, что знаменитость не участвует в концертах с российскими исполнителями.
Если на музыкальном событии в Молдавии не будет объявлено имя артиста, который заменит Меладзе, Лобода не сможет подтвердить свое участие.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__