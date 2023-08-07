Мадонна объявила, что даты новых концертов в рамках ее гастролей будут известны на днях

В январе этого года Мадонна объявила о том, что отправится в гастрольный тур по 35 городам в США.

Первое выступление певицы запланировано на 15 июля текущего года.

В Европу артистка должна была отправится 14 октября, а домой приехать в декабре.

Болезнь же исполнительницы спутала все карты.

К счастью, сейчас знаменитость до конца восстановилась и готова работать. Она сообщила, что даты новых концертов вот-вот будут озвучены.