Мадонна объявила, что даты новых концертов в рамках ее гастролей будут известны на днях

В январе этого года Мадонна объявила о том, что отправится в гастрольный тур по 35 городам в США.
Первое выступление певицы запланировано на 15 июля текущего года.
В Европу артистка должна была отправится 14 октября, а домой приехать в декабре.
Болезнь же исполнительницы спутала все карты.
К счастью, сейчас знаменитость до конца восстановилась и готова работать. Она сообщила, что даты новых концертов вот-вот будут озвучены.
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