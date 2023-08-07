Выступление Лободы в Ницце закончилось скандалом

Светлана Лобода отправилась на гастроли в поддержку Украины по государствам Европы.
После Молдавии, где она не выступала из-за того, что на фестивале был заявлен Валерий Меладзе, знаменитость поехала в Италию.
Ее концерт в Ницце закончился скандалом из-за того, что она сделала из украинского флага балахон.
Позднее она сменила образ на слишком откровенный и размахивала флагом Украины.
Также соотечественников певицы возмутил тот факт, что она пела и разговаривала на русском языка.
Всего лишь одна композиция в рамках ее концерта была исполнена на мове.
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