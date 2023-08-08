Дочь Гузеевой Ольга трудится стилистом на съемках картины Мальвина, в которой снимается Ивлеева

О том, что Ольга Бухарова гримирует актеров на площадке кинопроекта "Мальвина", сообщила главная героиня картины Настя Ивлеева.

Она пошутила на этот счет, что сама дочь Ларисы Гузеевой делает прическу "женщине, которая играет Мальвину".

Ивлеева уже успела разместить в Сети фотографии в образе своего персонажа, а после укатила в путешествие.

Сейчас съемки фильма продолжаются.

Ольга - наследница ведущей шоу "Давай поженимся" от брака с Игорем Бухаровым, с которым актриса живет до сих пор.