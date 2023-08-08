Хозяин сыроварни погиб в Италии под завалами сыра

Трагедия произошла в провинции Бергамо. Известный в регионе 75-летний сыродел Джакомо Кьяппарини был насмерть завален сыром на собственной сыроварне, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал L'Eco di Bergamo.

Как уточняет агентство, причиной происшествия стало обрушение 10-метровых стеллажей, где хранились 25 тысяч головок сыра Grana Padano. Каждая головка при этом весила около 40 кг.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать то, что сыровар настраивал специальный аппарат, который вращается формы молочного продукта при его созревании.

Спасатели разбирали завалы сыра рвучную, на поиски Кьяппарини понадобилось около 12 часов.