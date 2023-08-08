Звездные стилисты Британии решили объединиться в профсоюз

Стилисты Англии решили создать новое отделение при профсоюзе съемочных групп и телерадиовещания Bectu страны. Они считают, что это поможет им улучшить условия труда и повысить размер заработной платы, сообщает Газета.ру со ссылкой на английские СМИ.

Один из основателей нового профсоюза стилистов звезд и его секретарь - Майкл Миллер. Он работал с Джаредом Лето, Мэттом Бомером и Шазадом Латифом. По словам дизайнера, сегодня условия работы стилистов часто не подкреплены никакими официальными договоренностями.

Нет контрактов, нет условий и положений. Никакой защиты для каждого из нас нет абсолютно, для большинства людей мы - одноразовые. Мы не знаем, что ждет нас от месяца к месяцу. И даже если знаем, что в следующем месяце, можем не получить зарплату в течение полугода, — сказал стилист Variety.

Средний гонорар стилиста в Британии с 2016 года практически не изменился. Выплаченные в месяц суммы нередко - меньше минимальной зарплаты в Великобритании. Многие члены профсоюза при 40-часовой рабочей неделе зарабатывают $8,08 в час.