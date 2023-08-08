Звезда Голливуда Сандра Буллок похоронила любимого мужчину

Известный американский фотограф Брайан Рэндалл, бывший возлюбленным актрисы Сандры Буллок, скончался 5-го августа на 58-м году жизни, сообщает издание People.

Как уточняется, три последних года мужчина боролся с амиотрофическим склерозом. Это редкое заболевание, при котором поражается центральная нервная система.

Семья фотографа подтвердила его уход и выразила глубокую благодарность медицинским специалистам, помогавшим ему бороться с тяжелой болезнью.

Знакомство Рэндалла и Буллок состоялось в 2015 году, они после этого начали свои отношения. При этом пара не спешила заключать брак, полагая, что главное – быть верными партнерами и заботливыми родителями.

Сандра Буллок в одном из интервью назвала Брайана Рэндалла "любовью всей своей жизни". У них не было общих детей, но двух приемных детей артистки Брайан воспитывал как собственных. У него также есть взрослая дочь от предыдущих отношений.