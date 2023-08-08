Натали Портман развелась с Бенжаменом Мильпье из за его измен

Актриса Натали Портман рассталась с мужем, хореографом Бенжаменом Мильпье, после 11 лет брака, сообщает 5-tv.ru.

По данным издания, актрису недавно заметили без обручального кольца. Источники утверждают, что пара не смогла наладить отношения после того, как стало известно об измене Бенжамена.

По всей вероятности, знаменитость не сумела восстановить доверие к супругу, хотя ранее сообщалось, что женщина намерена сохранить брак.

Сами звезды эту информацию никак комментируют.

Французский хореограф и актриса встретились на съемках фильма «Черный лебедь». За роль в этой ленте Портман в 2010-м получила «Оскар». Через два года влюбленные сыграли свадьбу.

К тому времени у них уже был сын Алеф. В 2017-м году у пары родилась дочка Амалия.