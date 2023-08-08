Цветовод со стажем рассказал, какие цветы хорошо реагируют на жаркую погоду

Одни из самых "солнечных" растений - это бархатцы. Их часто можно увидеть на дачном участке. Эти однолетники не боятся ни жары, ни высокой влажности, а также перепадов температуры и влаги. Самое цветение начинается в июле-августе. Бархатцы - отличные медоносы и отпугивают многих вредителей. Выведено более 50 разновидностей растения.

Настурция - красивый цветок солнечных оттенков. Не боится холодных зим, но не любит заморозки и сквозняки. Весной требует укрытия. Сажаем из семян в лунки диаметром по 2 см.

В конце марта/начале апреля сажаем портулак. Он покроет пышным махровым ковром ваш участок, маленькие виды можно разместить в кашпо. Портулак - хороший медонос, его кладут в приправу, можно использовать как зелень в салате.