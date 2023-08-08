«Друзья так себя не ведут»: Усманов высказался о санкциях и СВО

В свежем интервью для прессы российский миллиардер Алишер Усманов рассказал, что его крайне оскорбило решение правительства Италии о конфискации имущества предпринимателя на острове Сардиния. По словам Усманова, раньше он видел в администрации Рима своего друга, активно инвестируя в итальянскую экономику, однако друзья не вводят санкции против тебя.

Также Алишер Усманов выступил против практики коллективной ответственности, отметив, что страны Запада пытаются запрещать всё русское, осуществляя дискриминацию россиян лишь на основании наличия у них паспорта РФ.

В конце интервью Усманов признался, что его мало интересует специальная военная операция на Украине, поскольку он сконцентрирован на вещах, которые консолидируют людей, в то время как политические вопросы зачастую разобщают человечество.