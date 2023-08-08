Пять главных вопросов для разоблачения телефонного мошенника

В действительности же раскусить махинатора просто, если проанализировать телефонный разговор с помощью пяти вопросов, адресованных самому себе.

Вопрос первый: кто кому звонит? Заметьте, что позвонили вам, а не вы, и именно человеку на том конце провода что-то вдруг от вас понадобилось.

Вопрос второй: что от вас хотят? Зачастую телефонные мошенники просят раскрыть секретные данные, в том числе коды банковских карт, что совершенно точно не нужно реальным сотрудникам банка.

Вопрос третий: позвонивший говорит о деньгах? Практически в ста процентов случаев телефонные махинаторы сводят всю беседу к одному, говоря лишь о финансах.

Вопрос четвёртый также направлен на понимание мотивов позвонившего и призван указать, что человек по ту сторону телефона требует от вас немедленных действий, пытаясь заставить принять сиюминутное решение, которую наверняка будет ошибочным.

Вопрос пятый: о ком говорит позвонивший? В подавляющем большинстве случаев преступник будет играть на ваших чувствах, говоря о том, что ваш близкий родственник якобы попал в больницу и срочно нуждается в деньгах. Мошенник может использовать любой обман в своих целях, пытаясь заставить вас поверить в то, что с вашими родными что-то не так и им якобы срочно нужны ваши средства.