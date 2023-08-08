Майкл Джексон поменял родной цвет кожи против своей воли

Впервые СМИ заговорили о планах Майкла Джексона радикально изменить внешность в середине восьмидесятых годов прошлого столетия, когда на лице поп-короля начал красоваться фактически новый нос: некогда характерный для афроамериканца массивный нос сменился более тонким.

Уже в девяностых стало очевидно, что Джексон существенно "побелел", и если посмотреть его фотографии, сделанные в юном возрасте, становится очевидным тот факт, что изначально негритянский певец стал полностью белым.

Многие журналисты пытались спекулировать на теме изменения внешности Майкла Джексона, обвиняя его в так называемом "внутреннем расизме", но на самом деле музыкант никогда не планировал меняться столь существенно. Мало кто знает, что Джексон страдал от редкого заболевания.

Оказалось, что Майкл Джексон страдал от редкой болезни под названием витилиго, отличительной особенностью которой является постепенная утрата изначального цвета кожи у заболевшего.